Ozzy Osbourne nel nuovo video: "Vi farò urlare e vi farò defecare"

Secondo estratto dal nuovo album del frontman dei Black Sabbath, “Ordinary Man”, in uscita a febbraio. Dopo "Under the Graveyard”, Ozzy Osbourne ha condiviso "Straight to hell", che vede la presenza di Slash alla chitarra e con un testo che non lascia spazio ad interpretazioni:

I’ll make you scream

I’ll make you defecate

Straight to Hell tonight

We’re going straight to hell

Straight to Hell tonight

“Ordinary Man”, è stato registrato a Los Angeles con Andrew Watt alla chitarra, Duff McKagan (Guns N'Roses) al basso e Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) alla batteria. È il primo album solista di Ozzy in quasi dieci da “Scream” (leggi qui la nostra recensione), uscito nel 2010, a cui è seguito "13" disco con i Black Sabbath. Ozzy sarà in Italia all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bo) il 19 novembre 2020 con Judas Priest come supporter: è il recupero della data originariamente prevista per il 10 marzo 2020.