Music Biz, l'industria musicale spiegata facile: è LP la regina delle radio 2019

Le due società che si occupano del monitoraggio dei brani più trasmessi dalle radio italiane, Radio Monitor e EarOne, sono concordi: è "Girls Go Wild" di LP la canzone più trasmessa dalle emittenti tricolore nel 2019. Alle spalle di Laura Pergolizzi - che, di italiano, ha solo il nome - si piazzano "all'unanimità" Calvin Harris e Rag'N'Bone Man con "Giant", mentre dalla terza posizione in poi le due chart presentano alcune differenze. Ve ne parliamo nella puntata di oggi di Music Biz:

La musica purtroppo non è solo gruppi e canzoni, è anche industria musicale. Spesso gli appassionati si scontrano con termini poco chiari, in lingua straniera, che hanno a che fare con i meccanismi che stanno dietro alla musica. Noi in questa rubrica cercheremo di spiegarli in modo diretto, semplice e comprensibile da tutti.

Buona visione!

