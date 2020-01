Music Biz, l'industria musicale spiegata facile: i biglietti dei concerti non sono mai stati così cari

Questa volta l'inflazione o il cambio di valuta non c'entra: secondo una ricerca condotta dal sito specializzato Pollstar, andare a un concerto oggi negli Stati Uniti non è mai stato così costoso. Quali sono le ragioni di questo rincaro? Secondo diversi osservatori internazionali le grandi star si stanno preoccupando sempre meno di avere una base di fan leale ai propri concerti. Concerti che - a causa dell'avvento dello streaming e del calo sensibile delle vendite discografiche - sono rimasti l'ultima fonte di reddito certa a disposizione.

Ne parliamo nella puntata di oggi di Music Biz:

La musica purtroppo non è solo gruppi e canzoni, è anche industria musicale. Spesso gli appassionati si scontrano con termini poco chiari, in lingua straniera, che hanno a che fare con i meccanismi che stanno dietro alla musica. Noi in questa rubrica cercheremo di spiegarli in modo diretto, semplice e comprensibile da tutti.

Buona visione!

Guarda tutte le puntate di Music Biz