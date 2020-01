Sanremo 2020, i big diventano 24. I titoli delle canzoni

Come da programma, la puntata di questa sera de "I soliti ignoti" è dedicata in buona parte al Festival di Sanremo 2020. A partire dalle 20.35 Amadeus, conduttore e direttore artistico, rivela in diretta i titoli delle canzoni dei big in gara. I big sono diventati 24, dai 22 annunciati lo scorso 31 dicembre: i due nuovi nomi sono Rita Pavone e Tosca.

Questi i titoli delle canzoni dei big fin qua rivelati. Aggiorneremo questa pagina man mano che verranno annunciati altri dettagli dei brani, rimanete sintonizzati.

Bugo e Morgan - "Sincero"

Alberto Urso - "Il sole a est"

Tosca - "Ho amato tutto"

Rita Pavone - "Niente (Resilienza 74)"

Piero Pelù - "Gigante"

Elodie - "Andromeda" (scritta da Mahmood e Dardust)

Riki - " Lo sappiamo entrambi"

Le Vibrazioni - "Dov’è"

Rancore - "Eden"

Elettra Lamborghini - "Musica" (e il resto scompare)"

Marco Masini - "Il confronto"

Levante - "Tiki Bom Bom"

Achille Lauro - "Me ne frego"

Paolo Jannacci - "Voglio parlarti adesso"

Oltre ai due nomi aggiunti, sono possibili altri annunci di ospiti mentre a parte televisiva, ovvero le co-conduttrici di cui molto si è parlato in questi giorni, sarà oggetto di una specifica conferenza stampa a Sanremo, che dovrebbe svolgersi la prossima settimana.

Questi i titoli delle canzoni ancora da annunciare​​