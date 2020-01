Sanremo 2020, marcia indietro su Rula Jebreal? "Io, censurata"

Solo ieri era arrivava la notizia che la Rai aveva scartato l'ipotesi della presenza di Rula Jebreal al Festival di Sanremo, fortemente voluta dal conduttire Amadeus. Oggi Repubblica scrive che dopo le polemiche di ieri - con diversi politici intervenuti duramente sui social - la RAI sarebbe pronta a tornare sui suoi passi.

Ieri sera, scrive il quotidiano, la giornalista e scrittrice nata ad Haifa sarebbe stata contattata nuovamente per capire se ci sono margini per riaprire la trattativa. L'esito sarebbe previsto per una riunione prevista per domani 7 dicembre, alla presenza dell'amminstatore delegato Salini.

Rula Jebreal, nel frattempo, è stata intervistata sempre da Repubblica: parlando con Gad Lerner ha dichiarato di essere stata "censurata perché rappresento l’Italia inclusiva e tollerante, e questo fa paura".

"Sabato scorso mi hanno telefonato pregandomi fare io il passo, di rinunciare spontaneamente. Mi sono rifiutata. Gli ho mandato un messaggio: se volete censurarmi dovete essere voi ad assumervene la responsabilità. Ma voglio ripeterlo, Amadeus non ha nessuna colpa".

Secondo le ricostruzioni, a porre il veto sulla giornalista sarebbe stata la direttrice di RAI 1 Teresa De Santis, considerata in quota Lega. Ieri però Salvini ha smentito, dichiarando "Ma con tutti i problemi che ho, mi occupo di Sanremo? Invitino chi vogliono". Peraltro il leader della Lega si è apertamente contraddetto: l'anno scorso era intervenuto sulla vincita di Mahmood, scatenando notevoli polemiche.