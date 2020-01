Golden Globes, a "Rocketman" due premi: la lista completa dei vincitiori

Si sono svolti nella notte i Golden Globes, i riconoscimenti assegnati dalla stampa straniera a Hollywood: si tratta di un momento importante per l'industria audiovisiva perché dà il via al percorso conduce agli Oscar, che quest'anno si svolgeranno il 9 febbraio 2020 a Los Angeles, con le nomination che saranno annunciate il 13 gennaio. Per quanto si tratti di un voto espresso solo da 90 giornalisti (di 55 paesi), i Globes sono infatti ritenuti una prima indicazione dell'aria che tira a Hollywood. La serata ha riservato non poche sorprese.

La serata è stata infarru soprattutto una sconfitta per Netflix, arrivata con oltre 30 nomination, tra cui quelle più importanti per titoli come "The irishman" di Scorsese e "Marriage story": invece è uscita con pochi riconoscimenti, tra cui quello a Olivia Colman per "The crown".

I premi più importanti sono andati a "1917" di Sam Mendes (che deve ancora uscire nelle sale) e a "Once Upon a Time in Hollywood" di Tarantino, miglior film rispettivamente nella categoria "Drama" e "Musical/commedia". Per le serie, trionfo di "Succession" e "Chernobyl".

Buona performance per https://www.rockol.it/tutto-su/elton-john-il-film-rocketman-462802https://www.rockol.it/tutto-su/elton-john-il-film-rocketman-462802: ha mancato il premio per il miglior film, ma Tom Egerton ha vinto come miglior attore pera la sua interpretazione di Elton John, e “(I’m Gonna) Love Me Again” ha vinto il premio come miglior canzone, battendo Beyoncé ("The lion king"). "È la prima volta che vinco un premio con Bernie Taupin. Non abbiamo mai vinto un Grammy, non abbiamo mai vinto nulla insieme tranne questo e sono felice. "Questa non è solo una canzone che abbiamo scritto per un film. Questa è una canzone che abbiamo scritto per un film che racconta la nostra relazione ", ha detto a sua volta Taupin.

Questa la lista completa dei vincitori: