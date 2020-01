Sanremo 2020, la Rai scarta l’ipotesi Rula Jebreal

Non sarà la giornalista e scrittrice nata ad Haifa Rula Jebreal, nemmeno per un giorno, ad affiancare Amadeus sul palco del Teatro Ariston. Lo riferisce Repubblica, che fa sapere che i vertici Rai hanno bocciato l’ipotesi che l’indiscrezione di Dagospia aveva fatto circolare nei giorni scorsi basata sull’incontro tra il direttore artistico di Sanremo 2020 e la Jebreal. La ragione, scrive il quotidiano del Gruppo Editoriale GEDI, risiederebbe nelle polemiche che la figura della giornalista ha scatenato, portando al veto di quelli che Repubblica definisce come “i piani alti Rai”. Tra i commenti negativi suscitati dalla notizia dell’incontro, in un hotel di Milano, tra Amadeus e Rula Jebreal riportiamo, ad esempio, quello del giornalista Daniele Capezzone, che scriveva su Twitter: “Mi par di capire che con i soldi del canone Rai Rula Jebreal potrebbe essere incaricata a Sanremo di spiegarci quanto le facciamo schifo. Se poi qualcuno si lamenterà sui social, seguiranno accuse di: razzismo, sessismo, machismo”. Ma c’è anche chi, come il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone, millanta di portare il caso davanti alla Commissione di Vigilanza. Scrive Repubblica, riprendendo le sue parole: "Dieci donne a Sanremo2020 ma non Rula Jebreal. Nessuno spazio ad una nuova italiana di successo. Nella narrazione sovranista stona e anche parecchio. La Rai, la tv pubblica, si piega al diktat di Salvini. Credo sia semplicemente vergognoso. Ho deciso di portare il caso in vigilanza Rai ed intanto denuncio pubblicamente un'autentica discriminazione di Stato. Non possiamo stare zitti".

Il prossimo appuntamento significativo nei giorni che portano al 4 febbraio, quando prenderà il via la settantesima edizione del Festival di Sanremo, sarà domani, 6 gennaio, quando alla puntata de "I soliti ignoti" di Amadeus si presenteranno anche i 22 big in gara al Festival della Canzone.