Chester Bennington, la vedova del cantante si è risposata

Ad aggiornare il pubblico sullo sposalizio è la testata di gossip statunitense TMZ, che scrive – citando fonti vicine alla famiglia - che la vedova del compianto cantante dei Linkin Park Chester Bennington, Talinda Ann Bentley, si sarebbe sposata il 31 dicembre scorso in un resort, il Turtle Bay, di Kahuku, alle Hawaii, con il vigile del fuoco della contea di Los Angeles Michael Fredman. Fa poi notare TMZ che era sempre il 31 dicembre, ma in quel caso del 2006, quando l’ex modella di Playboy e Chester Bennington erano convolati a nozze, poco dopo la separazione del cantante da Samantha Marie Olit, dando alla luce negli anni successivi Tyler Lee Bennington e le gemelle Lilly e Lila Bennington, tutti e tre presenti, insieme a parenti e amici, alla cerimonia.

La relazione tra Talinda e Fredman era nota dallo scorso mese di settembre, quando la vedova Bennington aveva fatto sapere con un tweet: “È con grande gioia che annuncio il mio fidanzamento con il mio angelo sceso in terra Michael F.”. La testata di gossip a stelle e strisce riferisce poi che i parenti di Talinda avrebbero sempre dimostrato alla vedova grande supporto per la sua nuova relazione. Scrive TMZ: “La famiglia pensa che [Michael] aiuterà a fornire stabilità ai bambini. Ci hanno detto che i ragazzi sono contenti, specialmente perché questo rende felice la loro mamma”.

La voce di “Numb” è venuta a mancare il 20 giugno 2017, quando il cantante è stato trovato morto nella sua casa californiana di Palos Verdes. Tra le iniziative promosse dalla vedova di Chester in seguito alla sua morte si annovera anche il concerto benefico previsto per il 9 maggio all’L.A. Live della città californiana per sensibilizzare il pubblico sulla depressione e più in generale sui disturbi della sfera psichico-emotiva.