Morte di Franco Ciani, parla Anna Oxa: ‘Non credo che si sia suicidato’

L’ex moglie e collaboratrice di Franco Ciani Anna Oxa, che all’autore e cantante deve brani come “Tutti i brividi del mondo” e “Ti lascerò”, si è espressa, riferisce il Corriere della Sera, sulla morte dell’artista, il cui corpo è stato rinvenuto privo di vita lo scorso 3 gennaio – ma la notizia è stata diffusa oggi - in un albergo di Fidenza. “Ho saputo che si è suicidato. Faccio fatica a credere a questo gesto, da parte di Ciani: sapeva molte cose, se fossi un familiare io approfondirei”, ha dichiarato la cantante nata a Bari, al secolo Anna Hoxha.

Franco Ciani ha firmato, in collaborazione con altri autori, tre dei brani presentati rispettivamente nel 1986, nel 1988 e nel 1989 dalla Oxa al Festival di Sanremo: “È tutto un attimo”, “Quando nasce un amore” e “Ti lascerò”, portata dalla cantante sul palco dell’Ariston insieme a Fausto Leali, aggiudicandosi il primo posto nella categoria Campioni della kermesse. Oltre ai pezzi in concorso al Festival Ciani ha scritto i testi di tutti i brani dell’album di Oxa “È tutto un attimo” del 1986 insieme ad Adelio Cogliati. È autore anche, insieme a una fitta squadra di collaboratori, delle canzoni del disco del 1989 della Oxa, “Tutti i brividi del mondo”. Franco Ciani è stato uno dei tanti autori a scrivere per Anna Oxa, le cui canzoni sono state firmate negli anni da artisti come Ivano Fossati, Roberto Vecchioni, Amedeo Minghi, Mario Lavezzi, Pasquale Panella, Pacifico, Enrico Ruggeri, Ron e molti altri.

L’ultimo album dato alle stampe dalla cantante di origini albanesi risale al 2011, quando Anna Oxa ha ristampato il suo precedente disco, “Proxima” (2010), ampliandolo con gli inediti “‘O Sole mio” e “La mia anima d’uomo”. L’ultimo tour della voce di “Senza pietà”, battezzato "Voce sorgente”, è andato invece in scena nell’estate del 2018.