‘L’Infinito’ di Leopardi, le voci degli artisti che l’hanno omaggiato

Per il bicentenario de “L’Infinito” di Giacomo Leopardi Rai Cultura aveva condiviso un video, pubblicato il mese scorso, nel quale quelle che venivano presentate come “ventidue voci della musica d’autore italiana” omaggiavano una delle liriche più famose del poeta di Recanati leggendone i versi. Chi fossero i lettori de “L’Infinito”, però, non era stato reso noto e il mistero restava affidato alla capacità di chi avesse ascoltato la poesia di riconoscerli. Se alcune voci proprio non siete riusciti a capire a chi appartenessero oggi potete chiarirvi le idee grazie a un tweet del ministro dei Beni culturali Dario Franceschi, che circa un’ora fa ha scritto sulla sua pagina Twitter l’elenco degli artisti-lettori, ovvero Laura Pausini, Zucchero, Giorgia, Ornella Vanoni, Gino Paoli, Claudio Baglioni, Ligabue, Paolo Conte, Renato Zero, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Paola Turci, Antonello Venditti, Gianni Morandi, Patty Pravo, Jovanotti, Roberto Vecchioni, Ivano Fossati, Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Adriano Celentano e Mina.

Grazie a Pausini, Zucchero, Giorgia, Vanoni, Paoli, Baglioni, Ligabue, Conte, Zero, Mannoia, Nannini, Turci, Venditti, Morandi, Pravo, Jovanotti, Vecchioni, Fossati, Guccini, De Gregori, Celentano, Mina. Le loro voci insieme un atto d’amore per la poesia https://t.co/pzq4ZehPFF — Dario Franceschini (@dariofrance) January 5, 2020