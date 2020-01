Com’è andata la reunion degli ex Nirvana a Los Angeles: video

È andato in scena ieri l’evento che ha visto riunirsi sul palco artisti come St Vincent, Beck, Marilyn Manson, ma soprattutto gli ex Nirvana Dave Grohl, Krist Novoselic e Pat Smear. Grazie alla presenza del già bassista della band di “Smells Like Teen Spirit”, infatti, i tre sodali di Kurt Cobain si sono ritrovati a suonare uno al fianco dell’altro, accadimento non nuovo per i Foo Fighters Dave Grohl e Pat Smear, il primo frontman e il secondo chitarrista del gruppo statunitense. L’occasione è stata fornita ai tre dall’evento benefico battezzato “Heaven is rock and roll” andato in scena al Palladium di Los Angeles.

Il terzetto non era solo sul palco del Palladium: insieme a loro, la figlia di Grohl Violet, Beck e St. Vincent. Insieme i musicisti hanno proposto al pubblico i brani dei Nirvana “Lithium”, “In Bloom”, “Been a Son”, “Heart-Shaped Box” e “The Man Who Sold the World”, la cover di David Bowie interpretata da Kurt Cobain e dalla sua band in occasione dell’MTV Unplugged in New York del novembre 1993.

L’ultima volta in cui Grohl, Smear e Novoselic avevano suonato insieme era stato nel 2018, quando il bassista aveva raggiunto i Foos al loro festival, il Cal Jam. Altre occasioni in cui gli ex Nirvana si sono riuniti sono state su invito di Paul McCartney, una prima volta nel 2012 per il “Concert For Sandy Relief” ai Madison Square Garden di New York e una seconda durante il bis di un concerto del 2013 dell’ex Beatles a Seattle.

Di seguito trovate alcuni video dei fan, diffusi sui social, del set di ieri:

Family ties: Dave Grohl’s 13-year-old daughter Violet joins surviving members of #Nirvana to sing “Heart-Shaped Box” at @TheArtofElysium gala in Los Angeles (also in the backing band: Nirvana fans Beck and St Vincent... NBD) pic.twitter.com/TICogKODG7 — Tim Chan (@mrtimchan) January 5, 2020