Addio a Franco Ciani: il cantante ed ex marito di Anna Oxa si è suicidato

È venuto a mancare, secondo quanto riferito da Mario Luzzato Fegiz per il Corriere della Sera, il cantante ed ex marito di Anna Oxa Franco Ciani. È sempre il quotidiano milanese a scrivere che l’artista, che oltre che cantante fu anche autore e produttore, si sarebbe tolto la vita con un sacchetto di plastica, spiegando in un biglietto destinato all’impresario Nando Sepe le motivazioni di tale scelta,“riconducibili" – riferisce il Corriere – "a problemi economici e professionali, ultimo dei quali il fatto che una sua canzone affidata alla ex Matia Bazar Roberta Faccani non sia stata accettata al Festival di Sanremo”. Il corpo di Ciani è stato ritrovato nella mattina di venerdì scorso, 3 gennaio, a Fidenza, dalla cameriera dell’albergo dove il cantante alloggiava.

Franco Ciani aveva 62 anni e si era fatto conoscere nel mondo della musica per aver firmato brani come “Tutti i brividi del mondo”, scritto per Anna Oxa, con la quale il cantante si era unito in matrimonio nel 1982, e “Ti lascerò”, cantato da Fausto Leali e Oxa, che con essa si sono aggiudicati la vittoria al Festival di Sanremo del 1989. Ciani aveva collaborato anche con altri artisti come, tra gli altri, Lucio Dalla e Marina Fiordaliso.