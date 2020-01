Thegiornalisti: nuova canzone per Paradiso. E gli altri due?

La nuova canzone solista di Tommaso Paradiso uscirà il prossimo venerdì, 10 gennaio. A dare il via al conto alla rovescia è lo stesso ex frontman dei Thegiornalisti, con una storia pubblicata su Instagram a distanza di qualche giorno dall'annuncio del singolo, che si intitola "I nostri anni". Arriva dopo "Non avere paura", la canzone che a fine settembre - dopo lo scioglimento dei Thegiornalisti - ha segnato di fatto l'esordio come solista del cantautore romano, e sarà contenuta nel suo primo album.

Paradiso sta lavorando al suo disco insieme a Takagi e Ketra e a Dario Faini, che lo hanno già affiancato durante le lavorazioni di quello che è stato l'ultimo album dei Thegiornalisti, "Love". La separazione - annunciata da Paradiso via social - dagli altri due componenti del trio, il chitarrista Marco Rissa e il batterista Marco Primavera, è stata accompagnata da dure dichiarazioni da parte di questi ultimi: "È una decisione che ha preso solamente lui per questioni economiche", la versione di Rissa, "da quando nel gruppo sono cominciati a girare un po’ di soldi lo abbiamo visto cambiato, più legato al denaro. Crede che forse come Tommaso Paradiso guadagnerà di più".

Tanto Rissa quanto Primavera si erano detti intenzionati a portare avanti il progetto dei Thegiornalisti accogliendo nella band un altro cantante - inizialmente si era fatto il nome del romano Leo Pari, legato al gruppo da una lunga amicizia con i suoi componenti, ma poi il cantautore si è tirato fuori.

Dei due musicisti non si hanno avuto più notizie, una volta superate le turbolenze successive allo scioglimento del trio. E Pari, che è socio di Rissa nel progetto di musica elettronica Boys Boys Toys (all'inizio di settembre il duo ha pubblicato il video di "unicorno_gif"), si è smarcato dall'idea di sostituire Paradiso nella nuova formazione dei Thegiornalisti concentrandosi sulla sua carriera solista: all'inizio di dicembre ha firmato un contratto discografico con Sugar per l'uscita del suo nuovo album, dopo "Hotel Califano" del 2018 (uscito per la Foolica, l'etichetta che nel 2014 lanciò i Thegiornalisti con "Fuoricampo" dopo i primi due dischi da indipendente).

L'uscita dell'album è anticipata da un tour nei club in partenza il 31 gennaio da Guagnano, in provincia di Lecce, che andrà avanti fino ad aprile (facendo tappa a Taranto, Santa Maria a Vico, Bologna, Brescia, Torino, Fano e Cavriglia).

Quanto a tour, Paradiso ha puntato direttamente ai palasport, per riprendere il discorso lì dove lo aveva interrotto con i Thegiornalisti prima dell'evento al Circo Massimo, l'ultimo concerto insieme a Rissa e Primavera.