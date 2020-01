Rod Stewart in tribunale con suo figlio per rissa

Rod Stewart e suo figlio in tribunale per difendersi dall'accusa di rissa. Il 74enne cantautore britannico e suo figlio Sean (54) sarebbero venuti alle mani con un buttafuori la notte di Capodanno in un prestigioso resort di Palm Beach, in Florida.

Secondo quanto riferisce il settimanale "People", citando il rapporto della polizia, ai due sarebbe stato negato l'accesso a un evento privato: sarebbe così nato un alterco con l'uomo della security, che avrebbe pure ricevuto un pugno al petto da parte dello stesso Rod Stewart.

La polizia è subito arrivata al resort e hanno ordinato al cantautore e al figlio di presentarsi al Criminal Juistice Complex di Palm Beach il prossimo 5 febbraio.