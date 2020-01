Michael Stipe: ascolta qui il nuovo singolo 'Drive to the ocean'

Come promesso, nel giorno del suo compleanno l'ex frontman dei R.E.M. ha pubblicato il suo nuovo singolo. Si intitola "Drive to the ocean" ed è l'ideale seguito di "Your capricious soul", il brano che ha segnato di fatto l'esordio di Stipe come solista dopo anni di silenzio discografico. Il cantautore aveva fatto ascoltare dal vivo la canzone già lo scorso maggio, quando Patti Smith lo aveva invitato ad aprire un suo concerto a New York. Il singolo è accompagnato da questo videoclip, diretto proprio da Michael Stipe:

Come "Your capricious soul", anche "Drive to the ocean" sarà disponibile solo sul sito dell'ex leader dei R.E.M., e solo più in là arriverà sulle piattaforme digitali. Il ricavato raccolto dal download della canzone sarà devoluto in beneficienza all'organizzazione no profit Pathway to Paris, che combatte i cambiamenti climatici.