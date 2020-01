U2, il documentario ufficiale sul tour del 2018

Gli U2 hanno terminato da meno di un mese il "Joshua Tree Tour 2019" in Asia e Oceania, ma non si fermano: nei primi giorni dell'anno hanno iniziato a diffondere "U2 Experience Live In Berlin", documentario tratto dalla data finale dell'Experience + Innocence tour" del 2018, conclusosi appunto nella capitale tedesca.

Si tratta di un film di 75 minuti che contiene classici come "New Year's Day", "City of Blinding Lights", "Pride (In The Name of Love)" "One" e più recenti da "Songs of Experience" del 2017 come "You're The Best Thing About Me", "Summer of Love", "Get Out Of Your Own Way", "Love Is Bigger Than Anything In It's Way" e "(13) There Is A Light'". È probabile, come avvenne per il documentario tratto dal tour gemello del 2015 "Innocence + Experience", che più avanti venga annunciata una diffusione commerciale su DVD o digitale. Per il momento il sito della band ha annunciato solo una serie di trasmissioni broadcast o via cavo nei singoli paesi. L'Italia non ha ancora né data né canale, ma intanto si può vedere il documentario su YouTube.