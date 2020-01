I Guns N' Roses minacciano di fare causa ad un fan

Vi ricordate di quella volta, qualche mese fa, in cui i la band di Slash e Axl Rosef ece notizia per avere deciso di impedire ad un fan di partecipare per sempre ai propri concerti? Beh, la cosa è andata avanti e la situazione è peggiorata: ora Rick Dunsford è stato minacciato di una causa legale.

Il motivo? Sempre lo stesso: Dunsford sarebbe reo di avere diffuso illegalmente in rete canzoni del gruppo, 97 demo inedite del periodo di "Chinese democracy". Il fan avrebbe acquisito i file da Tom Zutaut, che per un periodo ha lavorato come A&R per l'etichetta dei Gunners.

Dunford, insieme ad altri fan, ha acquistato ad un'asta un hard disk di Zutaut contenente le registrazioni. Il management della band, venuto a conoscenza della storia, avrebbe quindi pagato 15.000 dollari a Dunsford per il possesso delle canzoni, ma un mese dopo sono finite comunque in rete. Dunsford nega di averle diffuse lui, ma la Universal, che ha i diritti dei brani lo accusa di avere violato l'accordo e minaccia una causa legale.

Dunsford si definisce un "diehard fan": ha visto la band 32 volte dal vivo e ha chiamato il figlio Axl. La band, nella giornata di oggi, ha diffuso una dichiarazione, in cui Dunsford però non viene citato: