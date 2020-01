Le canzoni più passate in radio nel 2019: vince LP con "Girls go wild"

È "Girls go wild" di LP la canzone più trasmessa in Italia dalle radio, sia secondo le rilevazioni di Radio Monitor che secondo quelle di EarOne. Le due società che si occupano di monitorare e "pesare" il passaggio delle canzoni sulle emittenti nostrane hanno diffuso oggi le le loro classifiche, che contengono molta musica straniera e poca italiana, ma concordano sui "vincitori".

In entrambe le top 10 ci sono in testa il brano della cantante italo-americana Laura Pergolizzi, seguita da "Giant" di Calvin Harris & Rag'N'Bone Man, seconda in entrambi i casi. Ed entrambi le classifiche concordano che la canzone italiana più apprezzata dalle emittenti è "Pensare male" dei Kolors con Elodie: per RadioMonitor è 4°, 5° per EarOne. RadioMonitor rileva solo tre canzoni nostrane su 10: si aggiungono "Maradona y Pelé" dei Thegiornalisti (settima) e "Jambo" di Takagi e Ketra (decima). Per EarOne, addirittura solo 2 su dieci, con la band di Tommaso Paradiso al nono posto. Tra le internazionali invece, buon risultato per "Juice" di Lizzo, rispettivamente quinta e terza.

Ecco le top 10 complete dei due servizi:

TOP 10 RadioMonitor

LP - Girls Go Wild Calvin Harris & Rag'N'Bone Man - Giant Meduza feat. Goodboys - Piece Of Your Heart Kolors & Elodie - Pensare male Lizzo - Juice Pedro Capó X Farruko - Calma (Remix) Thegiornalisti - Maradona y Pelé Ava Max - Sweet But Psycho Charlie Charles feat Dardust Sfera Ebbasta, Mahmood, Fabri Fibra . Calipso Takagi & Ketra, OMI, Giusy Ferreri - JAMBO

TOP 10 EarOne