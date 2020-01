Massimo Ranieri ospite fuori gara a Sanremo 2020 con un inedito di Domenico Modugno?

Continua la polemica su Amadeus, reo di avere rivelato in i nomi dei 22 big in gara al Festival dando un'esclusiva a La Repubblica e non, come da prassi degli ultimi anni, con un annuncio ecumenico in TV - peraltro previsto dal regolamento.

Il conduttore è stato attaccato da diversi colleghi, talvolta anche pesantemente, con toni decisamente esagerati. Ma pare fuori dubbio che la scelta del conduttore sia percepita ormai come sbagliata. Una figuraccia, insomma, che peraltro toglie quasi ogni interesse alla puntata speciale del 6 gennaio del quiz “I soliti ignoti”, dove era previsto l'annuncio - ora rimarrà solo il disvelamento dei titoli delle canzoni (che, da soli, valgono poco) e la presenza in video dei "big" (che vale sicuramente di più, ma non abbastanza, visto che la sorpresa l'ha già svelata "Repubblica").

Così Amadeus e la RAI, secondo quanto riporta Il Messaggero, starebbero correndo ai ripari, pensando a una sorpresa che potrebbe essere svelata nella stessa puntata speciale de “I soliti ignoti”, in onda lunedì sera al Teatro delle Vittorie, a Roma.

Tra le varie ipotesi sul tavolo spicca l’asso Ranieri, già corteggiato da Baglioni lo scorso anno: il cantante partenopeo potrebbe cantare sul palco dell’Ariston una canzone inedita di Domenico Modugno, affidatagli dalla vedova del cantautore. Il brano è stato già inciso da Ranieri per il suo nuovo progetto discografico. Un omaggio che cadrebbe nell’anno del 70esimo anniversario della manifestazione, che Modugno ha contribuito a rendere celebre in tutto il mondo.

La voce di “Rose rosse” sarà in tour fino a domani e tornerà poi ad esibirsi dal vivo l’11 febbraio, subito dopo Sanremo: tutto lascia supporre che l’operazione possa effettivamente andare in porto (negli scorsi mesi si era pure pensato di intitolare l’Ariston a Modugno - la partecipazione di Ranieri potrebbe essere legata all’iniziativa). E chissà che il 6 gennaio Ranieri non compaia a sorpresa in tv per ufficializzare il progetto.