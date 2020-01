DaBaby, nuovi problemi con la giustizia per il rapper

È stato fermato per alcune domande, senza che la misura si trasformasse in arresto, dalla polizia di Miami, il rapper statunitense, originario dell’Ohio, DaBaby, nelle scorse settimane ai piani alti delle classifiche con il suo “Kirk”. A scriverne è la testata di gossip a stelle e strisce TMZ, che riferisce che il rapper, al secolo Jonathan Lyndale Kirk, giovedì scorso è stato circondato da sette macchine della polizia in relazione a una rapina messa in atto – come testimonia un video ottenuto da TMZ – da tre presunti membri della crew del rapper. Nel video si vedono le tre persone assalire un uomo, sottrargli del denaro e altri beni e saltare su un SUV nero dandosi alla fuga, lasciando a terra la vittima del furto.

Non è la prima volta che la voce di “Suge”, classe 1991, passa dei guai con la giustizia: all’inizio dell’anno DaBaby è stato arrestato per un attacco messo a segno a Walmart nel novembre 2018 e circa una settimana fa l’artista è stato trovato in possesso di marijuana e portato alla stazione di polizia per aver opposto resistenza a un pubblico ufficiale.

Tra i prossimi appuntamenti dal vivo del rapper ricordiamo i concerti per festival come i Longitude, il WOO HAH! E il VEWTOPIA.