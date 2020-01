Foo Fighters, altri indizi sul nuovo album

Prima il microfono nella vasca da bagno – e un invito: “Entrate pure, l’acqua è piacevole” – e ora una batteria su una rampa di scale accompagnata dal suono dello strumento e dall’hashtag #FF25 – la formazione statunitense celebra quest’anno il suo venticinquesimo anniversario. È con queste immagini, l’ultima delle quali risale a una decina di ore fa, che i Foo Fighters stanno con ogni probabilità anticipando il loro prossimo album, ideale seguito di “Concrete and Gold”. Le clip sembrano infatti un racconto delle sessioni di registrazione del decimo capitolo discografico di Dave Grohl e soci.

Non sono molte al momento le informazioni sulla prossima fatica di studio dei Foos. Certo è che dall’uscita di “Concrete and Gold” la band - che ha pubblicato gli EP “01070725”, “01020225”, “01050525”, “00999925”, “00979725" e i live “00950025”, “00111125 - Live in London”, “00070725 Live At Studio 606” e “00050525 Live In Roswell” e ha portato avanti continuativamente i suoi impegni sul palcoscenico, con nuove date, Italia inclusa, in programma nei prossimi mesi – non è stata con le mani in mano.

Domani il frontman dei Foo Fighters ed ex batterista dei Nirvana si esibirà al Palladium di Los Angeles con i già compagni di band Kris Novoselic e Pat Smear, che è a tutt'oggi parte anche dei Foos. Gli ex Nirvana andranno in scena nell’ambito dell’evento "Heaven is rock and roll".