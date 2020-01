Coachella 2020: ecco chi suonerà al più importante festival statunitense

Dopo che nei giorni scorsi avevano iniziato a circolare le prime voci su chi sarebbe stato a calcare il palco dell’edizione 2020 del Coachella Valley Music and Arts Festival, noto ai più come Coachella, il più importante festival statunitense della bella stagione, che – in maniera simile al Primavera Sound di Barcellona nel Vecchio Continente – anticipa quello che ci si potrebbe aspettare dai cartelloni dei successivi festival estivi – la line-up ufficiale delle rassegna degli Empire Polo Fields di Indio è arrivata. Si conferma l’unico nome che già vantava ufficialità, i Rage Against the Machine, freschi di reunion, e si aggiungono al calendario del festival, in programma nel weekend del 10-12 aprile e in quello del 17-19 aprile, gli headliner Travis Scott e Frank Ocean. Ma ci saranno anche band e artisti come Calvin Harris, Lewis Capaldi, Flume, il frontman dei Radiohead Thom Yorke, il rapper DaBaby, Lana Del Rey, FKA Twings, Fatboy Slim e tanti altri. Potete consultare la line-up completa qui:

Weekend 1 is sold out 🌴 Register for Weekend 2 presale at https://t.co/x8PRTb12Eh. Presale starts Monday 1/6 at 12pm PT pic.twitter.com/QPRYnJVe9P — Coachella (@coachella) January 3, 2020

Spesso oggetto di critiche per l’elevato costo dei biglietti e per la scelta di cartelloni non sempre all’altezza della fama che il Coachella si è costruito negli anni, il festival è frequentato da molte star, che vanno a unirsi al resto del pubblico anche – o forse soprattutto – per le tipologie di alloggi particolarmente lussuose che il Coachella, nato nel 1999, mette a disposizione.

Se volete farvi un’idea dell’edizione passata del Coachella date un’occhiata ai nostri report:

