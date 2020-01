Ozzy Osbourne, ironia sui social dopo che i media lo hanno dato quasi per morto

Ozzy Osbourne sta bene. E no, non è chiaramente in fin di vita, come hanno scritto alcuni media statunitensi nelle ultime ore, allarmando i fan del cantante dei Black Sabbath. Dopo i post della figlia Kelly arriva ora un messaggio di Ozzy stesso a rassicurare i fan, ironizzando sui social dopo la diffusione della bufala.

"Avete letto qualche bella notizia ultimamente?", ha scritto il cantante, pubblicando uno scatto che lo ritrae con le mani nei capelli e la bocca e gli occhi spalancati come nel bel mezzo di un urlo.

Sua figlia è stata invece più dura: "A volte i media mi fanno schifo", ha scritto la ragazza, smentendo le voci dei media statunitensi sulle condizioni di salute di suo papà.