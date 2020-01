Sanremo 2020, regolamento violato dall'annuncio in anteprima dei big?

Amadeus ha violato il regolamento del Festival di Sanremo 2020? Con l'annuncio in esclusiva a La Repubblica dei nomi dei 22 big in gara - che ha scatenato non poche polemiche - più che peccare di imparzialità (consegnando la lista a una sola testata) il conduttore e direttore artistico non avrebbe rispettato alcuni passaggi del regolamento della manifestazione, pubblicato sul sito ufficiale del Festival della Canzone Italiana già da qualche settimana.

Nello specifico, il passaggio che sottolinea che a rendere noti i nomi degli artisti in gara avrebbe dovuto essere la Rai - nella persona di Amadeus - nella giornata di lunedì 6 gennaio 2020, durante la puntata speciale dei "Soliti ignoti": "Gli artisti scelti per la gara, con il titolo delle relative canzoni nuovi, saranno resi noti da RAI nella giornata di lunedì 6 gennaio 2020 durante il programma televisivo di Rai Uno 'I soliti ignoti'", si legge, "i suddetti artisti si impegnano a partecipare al programma. In caso di inosservanza di tale impegno, il Direttore Artistico, in accordo con RAI-Direzione di Rai Uno, si riserva la facoltà di escludere dalla gara l'Artista con relativa canzone nuova e di sostituirlo con un altro Artista con relativa canzone nuova".

Il passaggio è ancora presente nel regolamento pubblicato sul sito del Festival.