My Chemical Romance, ecco un video integrale del primo concerto della reunion

Lo scorso 20 dicembre Gerard Way e soci hanno tenuto il loro primo concerto in sette anni. La reunion dei My Chemical Romance, che hanno annunciato il loro ritorno sulle scene lo scorso 31 ottobre, è andata in scena alla Shrine Exposition Hall di Los Angeles.

Un fan di nome Jeyzeus Hays ha deciso di rendere immortale l’intero show del gruppo statunitense e, raccogliendo e montando diverse riprese video effettuate dal pubblico presente al concerto nella città californiana, ha realizzato un vero e proprio film dell’intero concerto.

La clip, disponibile su Youtube, si intitola “My Chemical Romance – Live in California 2019” e cattura ogni momento dello spettacolo; in un’ora e 40 minuto di video è quindi possibile rivivere, dall’inizio alla fine, l’intero concerto.

Hays ha spiegato su Reddit: “Questo è il concerto completo, realizzato montando insieme migliaia di clip, combinando diverse fonti audio e video per creare una versione completa e in alta qualità dello spettacolo. Ho lavorato a questo progetto dalla notte del concerto. Non è un nulla di ufficiale ma è ciò che più si avvicina a una copia esatta dello spettacolo.”

Di seguito la scaletta e il video del concerto, in versione integrale, dei My Chemical Romance - che torneranno a esibirsi dal vivo il prossimo marzo, con date in Oceania e Giappone.

I’m Not Okay (I Promise)

Thank You For The Venom

Give ’Em Hell, Kid

House Of Wolves

Summertime

You Know What They Do to Guys Like Us in Prison – with Sara Taylor of Youth Code

Make Room!!!!

Our Lady of Sorrows

Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na)

Sleep

Mama

I Don’t Love You

DESTROYA

Teenagers

S/C/A/R/E/C/R/O/W

Famous Last Words

The Kids From Yesterday

Bis:

Vampire Money

Helena

Welcome To The Black Parade