Achille Lauro sui social, qualche indizio sulla canzone che porterà a Sanremo

Tra gli artisti che si esibiranno alla settantesima edizione di Sanremo c’è anche il cantante romano che nel 2019 ha gareggiato al Festival della Canzone Italiana con il brano “Rolls Royce”. In attesa di scoprire i titoli delle canzoni che i cantanti in gara presenteranno sul palco dell'Ariston - che saranno annunciati durante la puntata speciale del game show di Amadeus "I soliti ignoti", in diretta sui Rai1 il prossimo 6 gennaio - Achille Lauro ha pubblicato ieri, 1 gennaio, un post su Instagram che sembra suggerire qualche indizio sul suo brano. La voce di “C'est la vie” ha condiviso un’immagine raffigurante San Francesco d’Assisi accompagnato da un messaggio che recita:

“SANREMO 20.20

‘Il giorno del giudizio’ Viveva ad Assisi, nella valle spoletana, un uomo di nome Francesco.

Dai genitori ricevette fin dalla infanzia una cattiva educazione, ispirata alle vanità del mondo.

Sciupò miseramente il tempo, dall’infanzia fin quasi al suo venticinquesimo anno. Anzi, precedendo in queste vanità tutti i suoi coetanei, si era fatto promotore di mali e di stoltezze, fino a quando Dio, nella sua bontà, posò il suo sguardo su di lui perché non perisse del tutto.

La mano del Signore si posò su di lui e la destra dell’Altissimo lo trasformò, perché, per suo mezzo, i peccatori ritrovassero la speranza di rivivere alla grazia, e restasse per tutti un esempio di conversione a Dio.”

Sono diversi i cantanti che sui social, oltre ad augurare un felice 2020 ai fan, hanno annunciato la loro partecipazione al prossimo Festival di Sanremo. Marco Masini su Instagram ha scritto: “Sono molto felice di poter dare il via ai festeggiamenti per i nostri 30 anni su un palco che mi ha dato tanto, quello di Sanremo.”

Mentre Morgan sceglie Facebook per dare l’annuncio, Bugo su Instagram - che farà coppia con la voce di "Altrove" sul palco dell’Ariston - ha scritto ai fan:

“Non voglio dirvi troppo perché vorrei che le cose venissero fuori piano piano. Intanto facciamo un gioco: secondo voi come si intitola la canzone che io e Morgan canteremo all’Ariston? Indizio: è un’unica parola.”

Le Vibrazioni, con un video condiviso su Instagram, invitano i fan a sintonizzarsi su Rai1 la sera del 6 gennaio per la puntata speciale del game show "I soliti ignoti”.

“Dopo tutti questi anni non ho ancora perso la voglia di scrivere, suonare, cantare, performare, confrontarmi e sperimentare. Infatti festeggio i miei 40 anni di musica con una prima volta… il mio primo Sanremo.” Ha scritto invece Piero Pelù sulla sua pagina.

Alberto Urso, vincitore della diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi, ha pubblicato una foto sui social accompagnata da una didascalia che recita: “Sanremo è un sogno, solo a pensarci mi tremano già le gambe! Ci vediamo il 6 gennaio a “I Soliti Ignoti” per tutti i dettagli!”

Sul suo profilo Elettra Lamborghini fa sapere: “Mi sto preparando a quest’evento in segreto da tanto tempo, io e la mia canzone non vi deluderemo tranquilli!!”

Gli altri artisti in gara al settantesimo Festival della Canzone sono Anastasio, Elodie, Enrico Nigiotti, Francesco Gabbani, Giordana Angi, Irene Grandi, Junior Cally, Michele Zarrillo, Paolo Jannacci, Pinguini Tattici Nucleari, Rancore, Levante, Raphael Gualazzi e Riki.