Rolling Stones, quella versione di ‘Brown sugar' con Eric Clapton

Il 18 dicembre del 1970, durante una festa di compleanno organizzata per Keith Richards, presso gli Olympic Studios di Londra è stata incisa una versione della canzone “Brown Sugar” dei Rolling Stones che vede ospiti Eric Clapton e Al Kooper. Il singolo della band britannica incluso nell’album “Sticky fingers” del 1971 venne invece registrato durante una sessione di tre giorni, tra il 2 e il 4 dicembre 1969, che si svolse al Muscle Shoals Sound Studio di Sheffield, Alabama.

La canzone “Brown Sugar” è accreditata, come la maggior parte delle composizioni dei Rolling Stones, a Mick Jagger e Keith Richards anche se è principalmente opera del cantante della formazione britannica. Come spiegato da Jagger, “Il testo racconta la doppia combinazione di droghe e ragazze. Questa canzone è stata una cosa istantanea.” Mick Jagger ha probabilmente scritto il brano pensando a Marsha Hunt, poi madre della sua prima figlia Karis, e a Claudia Lennear - che come raccontato da lei stessa, gli era accanto durante la stesura del pezzo.

In un’intervista per la rivista americana Rolling Stone del 14 dicembre 1995, Mick Jagger ha parlato a lungo della canzone “Brown sugar”, spiegando di aver scritto lui stesso il testo del brano. Secondo Jagger il successo riscosso dal pezzo è attribuibile alla combinazione di diversi argomenti osceni trattati nei versi della canzone. Il cantante dei Rolling Stones ha spiegato a Jann Wenner: “Dio solo sa di cosa sto parlando in quella canzone. È una tale confusione. Tanti argomenti osceni in un colpo solo. Ora non scriverei mai una canzone così.” E ha aggiunto: “Probabilmente mi censurerei. Penserei: ‘Dio, non posso. Devo smetterla. Non posso scrivere solo in questo modo’.”

La versione del pezzo della band britannica con Slowhand alla chitarra slide e Kooper al piano - pur essendo circolata per anni in diversi bootleg e quindi non sconosciuta ai fan più appassionati - è stata condivisa dai Rolling Stones nel 2015 e tratta dai materiali bonus inclusi nell'edizione deluxe di "Sticky fingers”.