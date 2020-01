Il desiderio di Duff McKagan per il 2020

Il bassista dei Guns N'Roses Duff McKagan attraverso il suo canale Instagram con gli auguri di prammatica di 'Felice Anno Nuovo' ha voluto anche rendere nota una lista di titoli di libri che si ripromette di leggere nel 2020.

Il messaggio che accompagna l'immagine di un foglio scritto a mano, dice:

“Le mie letture per l'anno. Buon anno a tutti".

Nell'elenco dei libri che Duff intende leggere quest'anno è presente anche il romanzo 'The Velvet Rose', scritto da sua moglie Susan Holmes McKagan, pubblicato lo scorso 16 aprile 2019.

Questa a seguire è la lista dei tredici libri che vuole leggere Duff McKagan:

01. Alexander Hamilton – Ron Chernow

02. The Velvet Rose – Susan Holmes McKagan

03. Grant – Ron Chernow

04. The Nickel Boys – Colson Whitehead

05. The Pioneers – David McCullough

06. The Underground Railroad – Colson Whitehead

07. Where the Crawdads Sing – Delia Owens

08. Under The Big Black Sun – John Doe

09. Midnight In Chernobyl – Adam Higginbotham

10. The Killer Angels – Michael Shaara

11. The Soul Of America – Jon Meacham

12. Lake City – Thomas Kohnstamm

13. A Gentleman In Moscow – Amor Towles

Per quanto riguarda la musica, i fan italiani non vedono l'ora che giunga il 12 giugno, quando, alla Visarno Arena, nell'ambito del Firenze Rocks, saliranno sul palco i Guns N'Roses.