Intentata una causa riguardante alcuni documentari rock

Una decina di documentari musicali che hanno quali protagonisti artisti come Rolling Stones, U2, Elton John e altri nomi di primo piano dell'industria musicale "non sono altro che un sistema di consegna di materiali violati intenzionalmente", così recita una nuova querela.

Un gruppo di società che possiedono i diritti di autore di alcune tra le canzoni più popolari di tutti i tempi il 30 dicembre hanno fatto causa alla casa di produzione britannica Coda Publishing, al distributore con sede a Marina del Rey (California) Vision Films, al regista Robert Carruthers e ad altri.

La causa riguarda 'presunti documentari' con artisti come ABBA, Nirvana, Lynyrd Skynyrd e Red Hot Chili Peppers hanno usato musica senza permesso. I film sotto presunta violazione sono: Rolling Stones - Their Satanic Majesties; Rolling Stones - Big Hits; ABBA - The Gold Singles; U2 - Phenomenon - Parte 2; Nirvana - The Path From Incesticide to In Utero; Nirvana - The Ultimate Review; Elton John - in Performance; Red Hot Chili Peppers - Behind the Music; Red Hot Chili Peppers - Phenomenon e Lynyrd Skynyrd - Rock Case Studies.

Amazon ha rimosso i titoli, ma, come riporta The Hollywood Reporter, al momento della pubblicazione dell'articolo, alcuni di essi erano ancora disponibili per il noleggio o per l'acquisto tramite Vimeo.

Il reclamo, che è stato presentato al tribunale federale di New York, chiede alla corte di dichiarare che gli imputati che hanno violato intenzionalmente i diritti d'autore, di ordinare che tutte le copie dei film vengano distrutte e di assegnare danni legali fino a 150.000 dollari per violazione o per danni effettivi più il profitto degli imputati.