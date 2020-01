Coldplay: è la loro "Orphans" la prima numero uno degli anni Venti

I Coldplay, con “Orphans”, sono i primi numeri uno degli anni Venti della classifica Adult Alternative Songs compilata da Billboard. "Orphans" è la tredicesima numero uno dei Coldplay. Questa nuova numero uno della band inglese li pone, al fianco degli U2, in cima alla classifica dei musicisti che hanno avuto il maggior numero di numeri uno nella storia dei ventiquattro anni di tale classifica.

Le due band avevano in precedenza già condiviso la testa della classifica tra dicembre 2015 e ottobre 2017, prima che la band irlandese raggiungesse la testa della classifica con "You're the Best Thing About Me”, canzone inclusa nell'album “Songs of Experience” ( leggi qui la nostra recensione ).

La canzone “Orphans” è inclusa nell'ultimo album dei Coldplay “Everyday Life” (leggi qui la nostra recensione), pubblicato lo scorso mese di novembre.

Questa è la classifica degli artisti che hanno avuto più numeri uno nella classifica Adult Alternative Songs di Billboard:

13, Coldplay

13, U2

11, Dave Matthews (solo e con la Dave Matthews Band)

9, Jack Johnson

7, Sheryl Crow

7, Counting Crows

7, R.E.M.