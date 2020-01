Strokes: "Ci hanno scongelato e siamo tornati"

Ok, già lo scorso settembre il chitarrista degli Strokes Nick Valensi aveva rivelato che il nuovo album della formazione statunitense – il primo da “Comedown Machine”, pubblicato a marzo 2013, anche se nel 2016 è uscito l'EP “Future Present Past” (leggi qui la nostra recensione) – era praticamente fatto.

Ieri sera la band, in concerto al Barclays Center di Brooklyn a New York, lo ha confermato dal palco: nel 2020 vedrà la luce il sesto album in studio degli Strokes.

Dopo aver chiesto al pubblico se volessero ascoltare una nuova canzone, il frontman della band Julian Casablancas ha annunciato "Ode to the Mets" ed ha rivelato: "Sì, abbiamo in arrivo un nuovo album presto". E ha continuato:

“Sorpresa. 2020 arriviamo. Ci siamo fatti gli anni Dieci, qualunque sia il cazzo di modo in cui si chiamano, li abbiamo tolti ma ora siamo stati scongelati e siamo tornati”.

Setlist del concerto di ieri sera:

‘Heart in a Cage’

‘You Only Live Once’

‘The Modern Age’

‘New York City Cops’

‘The Adults Are Talking’

‘Hard to Explain’

‘Ize of the World’

‘Reptilia’

‘Auld Lang Syne’

‘Barely Legal’

Encore:

‘Last Nite’

‘Modern Girls & Old Fashion Men’ (con Mac DeMarco)

‘Ode to the Mets’ (nuova canzone)

‘Juicebox’

‘What Ever Happened?’

‘Someday’