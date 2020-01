L'esercito americano vieta l'uso di Tik Tok

L'esercito americano ha capovolto la sua politica su TikTok e ha vietato ai soldati di usare la popolare app cinese sui social media, che ora viene considerata una minaccia alla sicurezza nazionale.

Il tenente colonnello Ochoa, portavoce delle forze armate degli Stati Uniti, ha dichiarato al sito Military.com:

“È considerata una minaccia informatica. Non la consentiamo sui telefoni governativi.”

Solo due mesi fa, i reclutatori dell'esercito usavano TikTok come uno strumento efficace per entrare in contatto con i giovani della generazione Z, anche se i legislatori chiedevano una revisione della sicurezza nazionale della app, di proprietà di ByteDance con sede a Pechino.

Alla fine di ottobre, il senatore Tom Cotton e il senatore Chuck Schumer, hanno chiesto ai funzionari dell'intelligence degli Stati Uniti di indagare se TikTok rappresentasse un rischio per la sicurezza nazionale per gli Stati Uniti.

A partire dalla metà di dicembre, l'esercito ha iniziato a consigliare ai soldati di smettere di usare TikToK su tutti i telefoni di proprietà del governo, ha detto Ochoa. La marina americana ha recentemente pubblicato linee guida simili, vietando l'uso di TiKTok sui telefoni governativi, secondo quanto riportato da Gizmodo e da altre pubblicazioni.

L'inversione delle politiche su TikTok arrivano dopo la pubblicazione di un messaggio di sensibilizzazione informatica del Dipartimento della Difesa datato 16 dicembre che identifica "TikTok come associato a potenziali rischi per la sicurezza associati al suo utilizzo".

Le linee guida indicano a tutti i dipendenti del Dipartimento della Difesa di "diffidare delle applicazioni scaricate, monitorare i telefoni per testi insoliti e non richiesti, ecc. Ed eliminarli immediatamente, disinstallare TikTok per evitare qualsiasi esposizione di informazioni personali".

Military.com ha contattato il Corpo dei Marines e dell'Aeronautica per vedere se avevano rilasciato una guida simile che coinvolgeva TikTok ma, fino a questo momento, non ha ricevuto risposta.

Dice ancora Ochoa, che i servizi non possono vietare al personale di utilizzare TiKTok sui propri telefoni personali, ma i responsabili dell'esercito raccomandano che i membri del servizio prestino attenzione se ricevono messaggi di testo casuali o non familiari.

In passato, il Dipartimento della Difesa ha messo a punto linee guida più generali sui social media, consigliando al personale di procedere con cautela quando si utilizza qualsiasi piattaforma social, secondo le linee guida precedenti. Tutto il personale del Dipartimento della Difesa è tenuto a seguire una formazione annuale sulla consapevolezza informatica che informa sulle minacce che i social media possono rappresentare.