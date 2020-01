Al Morrison Hotel la quarta edizione del 'Day of The Doors'

La quarta edizione di 'Day of The Doors' si terrà il 4 gennaio nella location originale del Morrison Hotel in Hope Street, nel centro di Los Angeles. L'evento segnerà anche l'inaugurazione dell'hotel restaurato con la sua facciata originale come sulla copertina del quinto album dei Doors che celebrerà il suo 50esimo anniversario nel 2020.

“Morrison Hotel” venne pubblicato dalla Elektra Records nel febbraio del 1970. Una edizione deluxe per i cinquanta anni del disco è in uscita nel 2020 per la Rhino Records.

Il Relevant Group, il proprietario del Morrison Hotel ripristinerà la facciata per imitare nel suo aspetto le foto scattate da Henry Diltz per la copertina dell'album dei Doors.

Il programma del 'Day of the Doors' prevede una speciale anteprima del prossimo concerto-documentario 'The Doors: Break on Thru - A Celebration Of Ray Manzarek' che raggiungerà i cinema il 12 febbraio, una proiezione del documentario dei Doors, 'When You’re Strange', una sessione di autografi con il chitarrista della band californiana Robby Krieger e un'esibizione dello stesso Krieger con Dennis Quaid. Le esibizioni dal vivo saranno trasmesse in streaming sulla pagina Facebook ufficiale dei Doors.

Ci saranno inoltre una mostra fotografica sui Doors curata dalla Morrison Hotel Gallery, con foto inedite scattate da Henry Diltz, un pop-up store di merchandising. Oltre a una lotteria che andrà a beneficio della Midnight Mission, un'organizzazione che aiuta le persone senza dimora. Il vincitore della lotteria sarà fotografato alla finestra del Morrison Hotel da Diltz.

La prima edizione del “Day of The Doors” venne istituita dal consigliere comunale di Los Angeles Mike Bonin in occasione del 50esimo anniversario della band, il 4 gennaio 2017. Da allora, la giornata viene festeggiata in altre parti del mondo.