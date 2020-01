Pete Townshend rifiutò la colonna sonora di Blade Runner

Pete Townshend ha rivelato di avere declinato l'opportunità di lavorare alla colonna sonora del film capolavoro di fantascienza di Ridley Scott, "Blade Runner". La pellicola, interpretata da Harrison Ford e da un indimenticabile Rutger Hauer è uscita nel 1982.

Il chitarrista degli Who, come riporta il sito contactmusic.net, disse che gli venne fatta questa proposta dopo che in precedenza aveva collaborato con il regista Ken Russell, nel 1975, per "Tommy", la trasposizione cinematografica dell'omonimo album degli Who pubblicato nel 1969.

Ecco come racconta l'episodio Pete Townshend:

"Ho lavorato alla musica con Ken Russell per il suo adattamento di 'Tommy'. Quando finii, dopo avere lavorato con lui circa sei mesi, l'ho preso da parte e gli ho detto che non avrei mai più lavorato a un film, è la cosa peggiore che mi sia mai capitata, e non mi piace molto neanche il film! Ma adoro Ken Russell, è fantastico. Comunque sia, più avanti Terry Rawlings (un noto montatore cinematografico) mi diede una sceneggiatura da guardare e io dissi, 'Non faccio più film'. E lui disse, 'Devi leggere questo, amico, lo devi leggere, è fantastico. E' di un tipo che si chiama Ridley Scott. E io, 'Non faccio altri film!'. Lessi la sceneggiatura e pensai 'questa è spazzatura'. Gli dissi, 'è spazzatura e non farò più film per te', era... “Blade Runner".

Circa un mese fa, all'inizio di dicembre, Pete Townshend e il suo compare di sempre, Roger Daltrey, hanno dato alle stampe l'ultimo album degli Who. Un eponimo disco. E questa è la nostra recensione.