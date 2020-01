Bob Seger: la storia di 'Old Time Rock and Roll' salvata dai fan belgi

Il 75enne rocker statunitense Bob Seger ha ricordato, nel programma radiofonico Ultimate Classic Rock Nights condotto da Uncle Joe Benson, come non fosse del tutto convinto della bontà di "Old Time Rock and Roll" e che solo la reazione del pubblico abbia fatto sì che venisse inclusa nel suo album del 1978, “Stranger in Town”, e che diventasse un grande successo.

Seger non era sicuro che la canzone avrebbe mai avuto successo e in passato ebbe a dire che prese la canzone, che è accreditata a George Jackson e Thomas E. Jones III, e riscrisse tutto il testo tranne il ritornello. Non ha mai chiesto i crediti per la canzone e non ha alcun controllo su di essa.

Seger ricorda che la scoprì mentre era al lavoro insieme alla Muscle Shoals Rhythm Section:

"Loro avevano un cantante per la canzone. Io la portai a casa mi dissi, 'È interessante'. Non mi piacevano le parole. Mi piaceva la parte dell'‘old time rock 'n' roll’, ma questa è l'unica cosa che ho tenuto. Ho riscritto tutte le parole. La suonai per il mio manager, e lui disse, 'Oh, sì!'. Alla band non piacque molto, perché sentivano che non era un rock'n'roll profondo come piaceva a loro."

Le cose cambiarono quando lui e la Silver Bullet Band andarono in tour in Europa:

"Non avevamo ancora pubblicato 'Stranger'. Ricordo che stavamo suonando in Belgio. Dissi, 'Suoniamola'. Suonammo la canzone, e la gente... impazzì. Mi dissi, Penso che dovremmo usare questa canzone!'. Chiamai il mio manager e gli dissi, 'Inseriscila nell'album'. È stata l'ultima canzone che abbiamo aggiunto a 'Stranger'”.

La canzone, pubblicata, come detto, nel 1978, ebbe un ritorno di popolarità nel 1983 quando venne inclusa nella colonna sonora del film “Risky Business” interpretato da Tom Cruise che fece da sottofondo a una scena diventata famosa. Inutile aggiungere che "Old Time Rock and Roll" è una delle canzoni più note di Bon Seger.