Mötley Crüe, Vince Neil è deciso a mettersi in forma per il tour del 2020

Dopo aver annunciato la reunion lo scorso novembre, la veterana band losangelina ha comunicato di tornare in azione la prossima estate sui palchi americani in compagnia di Def Leppard, Poison e Joan Jett. In vista del tour che terrà impegnati i Mötley Crüe, in una recente intervista ripresa da Blabbermouth, Vince Neil, Mick Mars, Nikki Sixx e Tommy Lee hanno raccontato come si prepareranno in vista degli show previsti nel 2020. Il bassista della band, Nikki, ha scherzato dicendo: “Andremo in letargo. Dormiremo per sei mesi e ci prepareremo.”

La voce del gruppo, Vince, ha invece raccontato:

“Ci sono molti sacrifici da fare. Devi fare tutto ciò che devi fare - perché dall’esibirsi in giro per i club ai teatri, alle arene fino agli stadi, c'è una grande differenza. Devi essere pronto per questo.”

Alla domanda su come si sente il gruppo statunitense a intraprendere la tournée Nikki Sixx ha risposto:

“Per noi, è sempre stato importante lo show ma è anche importante la musica. È bello vedere che la musica resiste per tanti anni. Con il film si è trovato pure nuovo pubblico - stanno scoprendo canzoni a cui abbiamo lavorato 40, 30, 20, 10 anni fa. Fa sentire davvero bene!”

Lo “Stadium Tour” prenderà il via il prossimo 21 giugno a San Antonio, in Texas, e segna le prime date live dei Mötley Crüe dopo i concerti d’addio tenuti tra il 2014 e il 2015. Recentemente il prezzo elevato dei biglietti per assistere ai concerti di Vince Neil e soci ha sollevato diverse polemiche tra i fan.