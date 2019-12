Ozzy Osbourne, quella volta che il suo braccio prese fuoco

La moglie dell’ex leader dei Black Sabbath è stata recentemente ospite dello show britannico “Would I Lie to You” e, tra le altre cose, ha raccontato di quella volta che la casa di Ozzy e Sharon Osbourne prese fuoco.

Stando al racconto di Sharon, l’incidente avvenne in una "fredda notte di Natale”. La coppia aveva lasciato accesa una candela che gli era stata regalata per le feste e, dopo aver guardato qualche film natalizio, andò a letto. “L’allarme stava suonando e suonando. Un allarme antincendio", ha spiegato la moglie di Ozzy dicendo poi di aver mandato il marito di sotto a indagare. "Improvvisamente sento chiamare il mio nome", ha continuato Sharon.

"Così sono scesa al piano di sotto. [Ozzy] era nel soggiorno, e il suo braccio era in fiamme."

La Osbourne ha narrato che anche i capelli di Ozzy avevano preso fuoco e di aver provato a spegnere le fiamme con una rivista, ridendo del marito in preda al panico. La coppia si catapultò poi fuori casa e Sharon spinse Ozzy in fiamme nella loro fontana per spegnere il fuoco. La moglie dell’ex Black Sabbath si diresse in seguito a chiamare l’assistente del marito, che dormiva nell’appartamento degli ospiti, per chiedergli di correre a prendere i cani e i quadri in casa loro.

I vigili del fuoco, quando arrivarono, avevano una maschera per l'ossigeno per l'assistente. Sharon ha raccontato: ”Gli ho detto: 'Come osi, lavori qui e vai a prendere altri quadri in questo momento.' E mi sono tolto la maschera e l'ho messa sul mio cane.”

La moglie di Ozzy ha poi detto che, una volta finita la notte, l’assistente del marito non aprì bocca. Mentre i coniugi Osbourne scherzavano su quanto accaduto, l'assistente non trovava la situazione divertente. Sharon ha spiegato: “Allora ho detto: ‘Se non pensi che sia divertente, credi che sia divertente?’ E lui ha risposto: ‘Cosa?’ Io ho detto: ‘Sei licenziato!’”

Ozzy Osbourne ha recentemente pubblicato il video che accompagna la sua canzone "Under the Graveyard” - singolo anticipatore dell'album “Ordinary Man”, che uscirà il prossimo anno. L'artista britannico sarà in concerto il prossimo novembre anche in Italia in occasione della branca europea del tour “No More Tours 2”. Ozzy si esibirà a Bologna il 19 novembre 2020.