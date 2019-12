Queen, quel concerto a Londra per inaugurare l’anno nuovo. Video

Sul finire del 2014 Brian May, Roger Taylor e Adam Lambert si esibirono in concerto a Londra per dare il benvenuto all’anno nuovo. Il live si svolse all'ombra del Big Ben e fu trasmesso in diretta dalla BBC Radio One dalla Central Hall Westminster.

Il chitarrista e il batterista dei Queen - la band che fu di Freddie Mercury, scomparso nel 1991 - insieme all'ex star di American Idol diedero via allo show intorno alle 23:15 e, dopo una pausa di dieci minuti per festeggiare l’inizio del 2015 a mezzanotte, suonarono fino alle 00:30 circa. Il concerto tenuto da Brian May, Roger Taylor e Adam Lambert propose alcuni dei pezzi più celebri dei Queen come “Don't Stop Me Now”, “Under Pressure”, “Bohemian Rhapsody” e “We Are the Champions.

Ecco la scaletta e il video con la registrazione del concerto andato in scena a Londra per inaugurare il 2015.

1. Don't Stop Me Now

2. I Want To Break Free

3. Somebody to Love

4. Another One Bites the Dust

5. Under Pressure

6. Fat Bottomed Girls

7. Radio Gaga

8. I Want It All

9. Crazy Little Thing Called Love

10. The Show Must Go On

11. Bohemian Rhapsody

12. Killer Queen

13. We Will Rock You

14. We Are The Champions

Brian May, Roger Taylor e Adam Lambert saranno in Italia il prossimo 24 maggio in occasione del concerto alla Unipol Arena di Bologna - unica tappa italiana della prossima branca europea del “Rhapsody Tour”.