Marracash e Andrea Bocelli domani sera in tv, tra gli ospiti dell’étoile Roberto Bolle

Domani, 1 gennaio, andrà in onda in prima serata alle 21.25 su Rai1 il programma di Roberto Bolle, “Danza con me” - giunto alla sua terza edizione. L’étoile del Teatro alla Scala di Milano e star della danza internazionale porterà in televisione uno show che unirà il balletto e l’hip hop e vedrà la partecipazione di diversi ospiti. A tenere le fila del programma saranno Geppi Cucciari e Giampaolo Morelli che presenteranno la serata in cui si esibiranno, oltre allo stesso Roberto Bolle e ad altri danzatori - come l'étoile Svetlana Zakharova e la prima ballerina scaligera Nicoletta Manni - anche il rapper meneghino Marracash, Andrea Bocelli, Cosmo, Nina Zilli e altri. Lo show vedrà la partecipazione anche di Roberto Benigni, Luca e Paolo, Luca Zingaretti, Stefano Bollani e Alberto Angela.

Lo scorso anno, tra gli ospiti di “Danza con me”, c'era anche Cesare Cremonini che - oltre ad aver danzato lui stesso con Roberto Bolle - aveva eseguito la canzone “Poetica” per accompagnare l’esibizione dell’étoile in coppia con Nicoletta Manni.

L'1 gennaio del 2018 era stato invece Tiziano Ferro ospite di Bolle nel suo programma. Il cantautore di Latina aveva cantato il brano "Il mestiere della vita" su cui aveva ballato il ballerino piemontese.