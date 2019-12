Michael Stipe, il nuovo singolo esce il giorno del suo compleanno

L’ex frontman dei R.E.M. ha annunciato, con un messaggio pubblicato sul suo sito web ufficiale, la data di uscita del suo nuovo singolo che coincide con il giorno del suo sessantesimo compleanno. Michael Stipe pubblicherà la nuova canzone dal titolo ‘Drive to the ocean’ - che aveva fatto ascoltare dal vivo lo scorso maggio in occasione dello show di Patti Smith alla Webster Hall di New York - il prossimo 4 gennaio.

Come accaduto per il precedente singolo “Your Capricious Soul” - primo brano da solista dell’ex frontman della band di "Everybody hurts” - il nuovo pezzo di Stipe sarà disponibile solo sul sito del cantautore e il ricavato raccolto dai download della canzone saranno devoluti in beneficienza all’organizzazione non profit Pathway to Paris - fondata nel 2004 da Jesse Paris Smith (figlia di Patti Smith) e Rebecca Foon. Il prezzo per scaricare “Drive to the ocean” è di 0.77 dollari ma - come indicato sulla pagina web - è possibile fare un’offerta libera. Il download include - oltre alla canzone - wallpaper, video e il testo originale del brano.

Il nuovo singolo di Michael Stipe sarà accompagnato da un video diretto dallo stesso cantautore.

Ecco la clip con la registrazione dell'esecuzione dal vivo di ‘Drive to the ocean’; di seguito la copertina, disponibile sul sito di Stipe: