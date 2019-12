Black Breath: morto a 40 anni il bassista Elijah Nelson

Lutto in casa Black Breath. I componenti della band heavy metal statunitense dicono addio al bassista Elijah Nelson, morto ieri, domenica 29 dicembre, all'età di 40 anni. Le cause del decesso non sono state ancora rese note.

A dare la notizia sono state alcune band legate ai Black Breath, come i Ringwork - in tour fino a poco fa con il gruppo - che hanno condiviso un post di saluto al musicista.

Nati nel 2005, i Black Breath hanno esordito nel 2008 con l'Ep "Razor to oblivion". Nel 2010 l'album di debutto ufficiale "Heavy breathing", seguito nel 2012 da "Sentenced to life" e nel 2015 da "Slaves beyond death".