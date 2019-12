Coez in concerto a Rimini, polemica per le frasi 'contro' la polizia

È polemica per il concerto di Coez a Rimini in programma per domani sera, martedì 31 dicembre, in occasione della festa di Capodanno. Il deputato Gianni Tonelli, condividendo sui suoi canali social un suo intervento alla Camera dello scorso 23 dicembre, ha espresso perplessità per il coinvolgimento del cantautore e rapper romano nella festa organizzata in piazzale Fellini: "Per il concerto di Capodanno è stato invitato il cantante Coez, lo stesso che 'ritiene facile odiare la Polizia'", scrive il deputato leghista, "un'ulteriore conferma che nel territorio riminese occorre la massima attenzione da parte delle istituzioni".

Le perplessità del deputato Tonelli sono legate ad un verso del testo di una canzone di Coez, " La tua canzone ", estratta come singolo dall'album "È sempre bello" alla fine di agosto: "Amare te è facile / come odiare la polizia", canta il rapper - nell'incipit del brano. La risposta di Coez alle dichiarazioni del deputato non si è fatta attendere: "Anche se la Lega ha espresso il suo dissenso noi domani a Rimini faremo i buchi a terra", ha scritto sui social.