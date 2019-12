Capodanno in tv: Amadeus contro Federica Panicucci, il cast dei due concerti

Insieme condussero il Festivalbar negli Anni '90, invece domani sera saranno l'uno contro l'altra: a Potenza Amadeus condurrà il Capodanno di Rai1, mentre a Bari sarà Federica Panicucci a guidare lo speciale di Canale 5 dedicato alla notte di San Silvestro. Da Al Bano e Romina Power a Fabio Rovazzi, passando per Elettra Lamborghini, Marco Masini, i Kolors e J-Ax: nel cast dei due concerti le stelle della musica italiana.

Sul palco della maratona condotta da Amadeus - in fase di riscaldamento in vista del Festival di Sanremo 2020, nel ruolo di conduttore e direttore artistico - da piazza Mario Pagano a Potenza si alterneranno Gigi D'Alessio, gli Stadio, Arisa, Benji e Fede, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Antonella Ruggiero, i Kolors, Riccardo Fogli, Rocco Hunt, Fausto Leali, Alberto Urso, Ivan Cattaneo, Orietta Berti, Paolo Vallesi e Cristiano Malgioglio. Ci sarà anche il duo di "Felicità". E poi gli otto cantanti che il prossimo febbraio a Sanremo gareggeranno nella categoria delle "Nuove proposte": Gabriella Martinelli e Lula, Tecla Insolia, Fasma, Leo Gassmann, Fadi, gli Eugenio in via di Gioia, Matteo Faustini e Marco Sentieri.

Da Piazza Libertà a Bari andrà invece in onda il Capodanno di Canale 5, presentato da Federica Panicucci: con lei sul palco a partire dalle 21 Giordana Angi, Annalisa, Fred De Palma, Didi, Elodie, J-Ax, Marianne Mirage, Mondo Marcio, Fabrizio Moro, Nek, Raf e Tozzi, Francesco Renga, Riki, Fabio Rovazzi, Shade e Anna Tatangelo, oltre ai concorrenti di Amici 19.