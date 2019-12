Rolling Stones, l'ex moglie di Ron Wood: ‘Keith Richards era un ragazzaccio'

L’ex moglie di Ron Wood, addetto alle sei corde della leggendaria band britannica, ha raccontato al Daily Mirror qualche aneddoto sul chitarrista dei Rolling Stones Keith Richards.

A margine dell’intervista per il quotidiano britannico, Jo Wood - presentando il suo libro “Stoned” edito lo scorso 31 ottobre e contenente fotografie scattate da lei stessa per ripercorrere la storia del gruppo dal 1985 al 2009 - ha descritto Richards come “un ragazzaccio” e ha ricordato alcuni episodi su di lui svelando, tra le altre cose, la sua tendenza a guidare in stato di ebbrezza. L’ex moglie di Ron ha detto:

“Keith era un ragazzaccio. Aveva una Bentley che usavamo per spostarci a Parigi. Erano altri tempi e ora è difficile pensare che all’epoca non ci fosse venuto in mente che guidare in stato di ebbrezza potesse essere un problema. Noi salivamo in macchina alle sette del mattino dopo una notte in studio.”

Jo Wood ha inoltre raccontato il suo primo incontro con Keith Richards. Nel 1977 Ronnie invitò Jo - che si frequentavano da un paio di settimane - a raggiungerlo a Parigi dove si sarebbe dovuto trovare con la band. Josephine però, arrivata nella capitale francese, non trovò nessun Mr Wood nell’hotel in cui sperava di incontrarlo. Essendo l’albergo al completo, Jo si dovette adattare in una delle stanze delle cameriere. Una mattina all’alba, ha spiegato la donna, fu raggiunta da Ron che si presentò alla sua camera con i suoi compagni di band.

“C'era Ronnie alla porta con un gran sorriso, che mi chiedeva scusa. Il Concorde aveva avuto un guasto al motore e avevano dovuto atterrare in Irlanda. Mentre me lo raccontava, altri ragazzi irruppero nella stanza. Lui [Keith] non mi ha neanche guardata, si è seduto sul pavimento ai piedi del letto frugando nella borsa di un dottore.”

Jo ha poi aggiunto: