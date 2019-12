Addio a Vaughan Oliver: firmò le copertine di Pixies, Cocteau Twins e altri

Vaughan Oliver, grafico britannico e artista di diverse copertine di album usciti per l’etichetta discografica 4AD, è scomparso domenica 29 dicembre all’età di 62 anni.

L’artista ha firmato le cover dei dischi di numerosi artisti come, tra gli altri, Pixies (in foto la copertina dell'album del 2016 "Head Carrier", realizzata da Oliver con Ian Pollock e Joshua Price), Cocteau Twins, Lush, Breeders Mojave 3, Dead Can Dance, The Breeders, This Mortal Coil, Pale Saints e Throwing Muse.

Vaughan Oliver, completati gli studi a Newcastle, si trasferì a Londra negli anni ’70 e nel 1983 entrò a far parte della 4AD come primo impiegato dell’etichetta fondata da Ivo Watts-Russell e Peter Kent. Tra il 1983 e il 1988 Oliver strinse una collaborazione con il fotografo Nigel Grierson, la cui partnership era conosciuta sotto il nome 23 Envelope. Successivamente, Vaughan Oliver collaborò con Chris Bigg e, abbandonato il precedente moniker, presentò i loro progetti sotto il nome di v23.

Il Pacific Design Center di Los Angeles ospitò nel 1994 una retrospettiva sul grafico britannico e anni dopo fu pubblicato il catalogo delle opere esposte dal titolo “This Rimy River”.