Green Day, Billie Joe Armstrong: ‘Trump mi provoca la diarrea’

Arrivera sui mercati il prossimo 7 febbraio il nuovo album della band di “Dookie” e, in una recente intervista, il frontman dei Green Day ha raccontato qualcosa in più su “Father of All Motherfuckers”.

Billie Joe Armstrong ha spiegato a Kerrang! che le canzoni dell’ideale seguito di “Revolution radio” (leggi qui la nostra recensione) del 2016 affrontano la situazione americana durante la presidenza di Donald Trump. Il leader della formazione di Berkeley ha però precisato che nessun brano del nuovo album dei Green Day trae ispirazione dall’attuale inquilino della Casa Bianca. “Non traggo ispirazione dal presidente degli Stati Uniti, perchè lui è semplicemente... non c’è nulla” ha detto Armstrong e ha aggiunto:

“Trump mi provoca la diarrea, sai? Non voglio scrivere una canzone a proposito!”

Il frontman dei Green Day ha poi specificato che alcune delle nuove canzoni si riferiscono alle divisioni politiche che il Partito Repubblicano di Trump potrebbe aver contribuito a creare. Billie Joe Armstrong ha spiegato: “Si concentra sull’essere terrorizzati all’idea della polarizzazione in cui viviamo ora, che si tratti di bambini che vengono uccisi nelle scuole, o la cosa più vicina al fascismo che l’America abbia mai visto.”

La voce di “American Idiot”, sempre alla rivista rock britannica, ha inoltre motivato la durata delle canzoni del nuovo disco della sua band dicendo: “Ho deciso che non mi piacciono le canzoni lunghe.”

I Green Day presenteranno dal vivo “Father of All Motherfuckers” anche in Italia in occasione dell’Hella Mega Tour. Billie Joe Armstrong, Tré Cool e Mike Dirnt saranno di scena, insieme agli Weezer, il prossimo 10 giugno all'Ippodromo SNAI di Milano e il giorno successivo, l'11 giugno, alla Visarno Arena di Firenze.