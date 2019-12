Vasco Rossi, stasera in TV ‘Vasco NonStop Live 018+019’

Il film-documentario diretto da Pepsy Romanoff che racconta le ultime due tournée del rocker di Zocca sarà trasmesso questa sera, 30 dicembre, su Canale 5 alle ore 21:40.

‘Vasco NonStop Live 018+019’ - proiettato nelle sale cinematografiche negli scorsi 25, 26, 27 novembre e in replica il 10 e l’11 dicembre - presenta immagini degli ultimi due anni di Vasco Rossi, dalle prove per il tour al Rockisland di Rimini ai sei concerti a San Siro e alla Fiera di Cagliari.

Il regista - da anni collaboratore di Vasco per quel che riguarda i video (il più recente è quello del singolo "Se ti potessi dire") - ha spiegato a Rockol:

"Volevo far vedere delle 'stanze' del mondo di Vasco Rossi che nessuno aveva mai visto, quindi le prove per i live, la registrazione dei provini, e quando si cerca di capire quale sia la migliore linea artistica da adottare per stilare due scalette come quelle che lui ha presentato nel suo ultimo tour.”

La prossima estate vedrà Vasco - che, tra le altre cose, lo scorso 6 dicembre ha dato alle stampe l’album dal vivo "Vasco Non Stop Live” (leggi qui la nostra recensione) - impegnato nel tour “Vasco Non Stop Live Festival”. Il Blasco farà tappa sui palchi dei principali festival italiani e si esibirà per due date al Circo Massimo di Roma. Come da calendario (con le date finora annunciate), la tournée di Vasco Rossi nel 2020 partirà il prossimo 10 giugno da Firenze con il concerto alla Visarno Arena.