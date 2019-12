Canada, addio a Kelly Fraser

Kelly Fraser, cantante pop canadese di origini Inuit già vincitrice di un Juno Award nel 2018 per l'album "Sedna", è morta all'età di 26 anni lo scorso 26 dicembre: a darne notizia, riferisce l'edizione online di Billboard USA, è stato Thor Simonsen, amico e produttore dell'artista, informato oggi - domenica 28 dicembre - del decesso dai familiari della stessa Fraser. Le ragioni della scomparsa non sono state rese note.

Nata a Nunavut, nel Sanikiluaq, la regione più settentrionale del Canada, la cantante si era messa in luce con una cover di "Diamonds" - hit del 2012 portata al successo da Rihanna - in lingua inuktitut, l'idioma parlato dagli Inuit, la popolazione indigena della regione artica.

Dopo il debutto sulla lunga distanza nel 2014 con "Isuma", la Fraser conquistò una certa popolarità grazie al suo secondo album, "Sedna", pubblicato nel 2017 e premiato con un Juno Award nella categoria "Indigenous Music Album of the Year": tra gli argomenti trattati dalle canzoni dell'album c'era quello - centrale - dei danni alle popolazioni autoctone provocati dalla colonizzazione delle regioni artiche". Non a casa, secondo Simonsen, l'artista - al momento della sua scomparsa - stava lavorando al suo terzo disco di inediti in studio, che avrebbe dovuto intitolarsi "Decolonize".