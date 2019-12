Ed Sheeran, 'stipendio' milionario dopo il 'Divide Tour'

La Nathan Cable Touring LLP, società di proprietà creata dallo stesso cantautore di "Shape of You" per gestire gli aspetti finanziari del "Divide Tour", ha "stipendiato" Ed Sheeran dopo la conclusione di quello che - con 775 milioni di dollari di incasso lordo al botteghino raccolti con 258 date tenute tra il marzo 2017 e lo scorso agosto in quattro continenti - si è rivelato essere il tour più ricco di sempre: al netto delle spese e dei costi sostenuti per organizzare la tournée, all'artista di Halifax sono stati corrisposti poco meno di 97 milioni di dollari.

Il Divide Tour prese il via allo Stadio delle Alpi di Torino il 16 e 17 marzo del 2017: dopo l'avvio nelle Penisola la serie di eventi tornò nel nostro Paese nel giugno del 2019 per tre date, rispettivamente il 14 a Firenze, il 16 a Roma e il 19 a Milano.

Nei giorni scorsi Sheeran ha fatto sapere sui propri canale ufficiali social di volersi prendere una pausa dalle attività lavorative, che - concerti a parte - la scorsa estate l'hanno visto lanciare sui mercati il suo ultimo album di inediti, il disco di collaborazioni "No.6 Collaborations Project":