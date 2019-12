Roma, malore per Paris Jackson

La figlia di Michael Jackson Paris è stata colpita da malore mentre si trovava a Roma: lo riferisce l'edizione online del Corriere della Sera. Secondo la ricostruzione della testata milanese, la giovane sarebbe stata poco bene nella giornata di ieri mentre si trovava in hotel, poco prima di esibirsi insieme al fidanzato Gabriel Glenn, con il quale ha fondato il duo acustico Soundflowers. La coppia aveva in programma due concerti presso il Contemporary Cluster (in via dei Barbieri 6) e l'Apt (in via Clementina 9), sempre nella Capitale: gli show, originarimente programmati per ieri, sabato 28 dicembre, potrebbero essere recuperati nella serata di oggi nel caso le condizioni della cantante e modella dovessero migliorare.

La figlia dello scomparso Re del Pop si trovava a Roma in compagnia anche dei fratelli Prince e Blanket: avviato solo la scorsa estate, il progetto Soundflowers ha visto Paris e Glenn salire per la prima volta sul palco lo scorso 23 giugno, quando - al Canyon Sessions - il duo ha proposto al pubblico i due brani originali "Daisy" e "In the Blue".

Sotto contratto con l'agenzia di modelle IMG, la Jackson ha debuttato sul set come attrice non protagonista nella serie televisiva prodotta dalla Fox "Star".